Emmanuel PELEGRY

Compétences commerciales



Animation des chargés d'affaires Grands Comptes, développement commercial avec les clients Grands Comptes, développement de la visibilité de l'enseigne auprès des acteurs majeurs locaux du monde du BTP ou de la location, mise en place de la politique commerciale nationale Grands Comptes en s'appuyant notamment sur la connaissance du marché et de l'environnement économique, animation et contrôle de la bonne application des processus qualité dans les activités commerciales, suivi et pilotage des réponses aux appels d'offres et des négociations commerciales Grands Comptes, définition et participation à la construction de la politique commerciale nationale Grands Comptes, supervision de l'application de la politique commerciale nationale Grands Comptes dans les régions en coordination avec les directeurs commerciaux régionaux et les chargés d'affaires Grands Comptes.





Compétences de gestion



Fixation, animation et suivi des objectifs et résultats quotidiens mensuels et annuels, aide à l'élaboration du budget des régions en lien avec les responsables de gestion opérationnels, pilotage du guide de gestion.





Compétences managériales



Recrutement des collaborateurs, développement des relations avec les partenaires extérieurs, accueil et formation des nouveaux embauchés et stagiaires, mise en œuvre et application des lois et procédures internes administratives et de gestion, application des décisions disciplinaires, animation des réunions commerciales, mise en place et gestion des plans de carrières des collaborateurs.





Compétences techniques



Anglais (intermédiaire), Allemand (notions), Informatique (maîtrise du Pack office, du logiciel en gestion du personnel AGLAE et du logiciel financier KILFI).



Mes compétences :

Management

Stratégie

Gestion entreprise

Dynamique