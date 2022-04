Emmanuel PERRIER

Une expérience de six ans dans le domaine du marketing direct et de la promotion webmarketing, associée à un diplôme de l'Ecole Supérieur de Commerce de Pau de Marketing et Communication, me conduit à vous proposer mes compétences au sein de vos collaborateurs.



Au fil de mon parcours professionnel, tourné résolument vers la communication digitale et les optimisations webmarketing, j'ai pu développer des projets d'envergure tel que la refonte du site de la PME Dragon Bleu (PME Export 2011), des optimisation de taux de conversion chez AAM Conseil(de 0,5 à 1,8% sur la moyenne des KPI) et dernièrement, des optimisation de taux de délivrabilité chez SanteNatureInnovation (dédoublonnage de la base et membre Return Path).



Vous pourrez, d'ailleurs, consulter le détail des projets que j'ai mené à bien en parcourant mon curriculum vitae.



