Emmanuel PERSET

20 ans en SI, plus de 15 en AMOA : Product Owner - Expertise sur l'ensemble du cycle



Accompagnement des Dir. fonctionnelles : Etude, Refonte et Pilotage du SI



Métier : Energie, Transport, Distribution, Automobile, Industrie, Banque, Assurances



Mon expérience réussie de plus de 15 ans comme fonctionnel MOA, dans des domaines variés, me permet d’apporter une réelle valeur ajoutée, dans la capacité à monter en compétences, prendre du recul, anticiper et s’adapter, aller à l’essentiel, fédérer et mettre en place des cercles vertueux avec les acteurs, proposer une démarche innovante, etc…



Egalement par mon expérience en SI dans la conduite du cadrage et de l’expression de besoin, d’ateliers métiers, du projet fonctionnel dans toutes ses phases, sans oublier la modélisation.



Actuellement entrain de rejoindre le monde du Big Data