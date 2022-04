Emmanuel PETER

Ayant toujours travaillé dans l'industrie et plus particulièrement l'automobile, je dispose d'une solide expérience sur des domaines très variés : Analyse et négociation des prix, Contrôle de gestion, Qualité, Production.

J'ai souvent eu à manager des équipes de taille et compétences variées ainsi qu'à développer leur compétences.

J'ai l'habitude de travailler dans un environnement international et parle Anglais couramment.



Mes compétences :

Qualité

Contrôleur de gestion

Chiffrage de prix de revient

Productivity

Optimisation des coûts

Management d'équipe

Lean Manufacturing