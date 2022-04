Emmanuel PIERRE

Je suis Emmanuel, mon nom de famille est PIERRE. Originaire de l'artibonite, je suis l’ainé d'une famille de deux enfants, j’étudie actuellement la psychologie et je suis l'un des pasteurs de l’église Baptiste amitié chrétienne. J'aime le sport, Dieu et les études. Mes qualités personnelles sont La tempérance, l'esprit d’équipe et un amour sincère de tout ce qui est bien.



Mes compétences :

Gestion de projet

Psychologie

Gestion des ressources humaines

Gestion de risques et de desastres

Comptabilité