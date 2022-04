Emmanuel PIERRE

Diplômé d'une école d'ingénieur et du MBA de l'IAE de Paris, j'interviens en transverse dans le domaine du High-Tech et du conseil, sur le Business Development, les processus métiers, marketing et management.



Très forte expérience du marché des Télécommunication global, aussi bien plates-formes de services que SI, avec une expérience dans les partenariats avec des comptes clefs (opérateurs, constructeurs, ISP, MVNO et sociétés).



Mes compétences :

ITIL

Billing

DSI

E-commerce

Telecom

Open source

E-business

Conduite de projet

Offshoring

Internet

Devops