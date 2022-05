Nicolas LEGROS

Be Lobsters est un cabinet de conseil qui fait le lien entre la stratégie, l’organisation et les moyens digitaux afin d’accompagner les entreprises à trouver de nouvelles opportunités de croissance et à améliorer la valeur perçue par leurs clients.



Dans un monde digital où les équilibres sont sans cesse remis en cause, la capacité d’une organisation à s’adapter rapidement constitue un atout stratégique.



Les nouvelles technologies offrent d’importantes opportunités d’innovation et d’amélioration de l’expérience client, mais pour produire leurs résultats, elles doivent être acceptées des collaborateurs et assimilées par les organisations.



Nous mettons donc les collaborateurs et les clients au coeur de notre démarche pour innover et concevoir de nouvelles expériences.



La vocation de be Lobsters est d’accompagner les entreprises à développer leur vision, innover, transférer opérationnellement, accompagner le changement



www.be-lobsters.com



Mes compétences :

ITIL

Marketing

Gestion de projet

Telecom

AMOA