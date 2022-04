Emmanuel PIERREZ

Mon poste actuel m'a permis de me forger une expérience en matière de gestion de projet et d'expertise dans le domaine des publications électroniques. J'ai participé au développement et à la mise en production de la revue des patrimoines « In Situ », insitu.revues.org et à la revue « Archéologie de la France Informations », adlfi.revues.org



À titre personnel, je réalise des sites Internet dans le domaine culturel sous SPIP, amisfaiencefine.fr et sous Drupal, archihw.org et archeographe.net. Je gère l'hébergement de ces derniers sur un serveur virtualisé.



Je m'intéresse tout particulièrement au web sémantique et au web de données. Je développe des applications pour mettre en pratique mes recherches dans le domaine de l'Internet sémantique. Ces applications sont proposées sous licence creative commons sur mon site personnel, pierrez.net.



Mes compétences :

Maîtrise d'ouvrage

RDFa

Drupal

AJAX

Prototypage rapide

(X)HTML

XML/XSL

Internet