Emmanuel PINARD

Technicien en bâtiment depuis plus de 25 ans, ayant une très forte expérience du bureau d'étude, dessinateur - métreur, je suis toujours très impliqué dans les projets que 'on me confie.

Je viens de l'ancienne école, ou j'ai tous appris sur une planche à dessin et les calculs de minutes de métrés, puis l'évolution ma permis d'utilisé jusqu'à ce jour le logiciel MIAO que je maitrise parfaitement, ainsi que des logiciel complémentaire comme GIMI, Archicad et Artlantis,PROGEM,ARCHE...

Je suis ouvert a toutes nouvelles propostions, étant donner la restructuration de l'entreprise, et qui génère malheureusement depuis 1 ans un très gros Turn over.



Mes compétences :

Microsoft Word

Exel

Adobe Photoshop