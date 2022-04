Emmanuel PINCE

Après avoir évolué dans différents métiers du bâtiment, j'ai choisi une conversion dans un métier de l'aéronautique: l'Intégration cabine.

Manuel, minutieux, capable de solutionner un montage d'élément, appréciant le travail en équipe, cette formation d'aménagement commercial d'une cellule avion m'offre la capacité d'exprimer les compétences acquises lors de mes expériences professionnelles passées.

Choix judicieux qui m'a ouvert les portes vers le poste de Contrôleur Qualité.



Aujourd'hui en tant que Contrôleur Qualité FAL ATR, j'effectue des contrôles de conformité des éléments à la réception (galley, FAP,...), des visites de contrôle avant montage, j'atteste de la conformité du montage et je traite les non conformités. Aussi j'assure le suivi des OF/OT des opérateurs et des relations entre les différents intervenants: logistique, support tech, BE, préparateur.

Menant des enquêtes avec l'appui du Support technique et des Préparateurs des gammes ont ainsi évolué, des litiges ont été créés.

A l'aise dans les relations humaines et pédagogue, je forme aussi le personnel entrant à la fonction d'Agent Opérationnel Qualité.



Mes compétences :

Adaptation facile

Minutie et organisation

Autonome et responsable

Travail en équipe