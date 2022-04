Emmanuel PION

Spécialiste du portage de repas à domicile pour les personnes seniors et/ou dépendantes, l’agence LES MENUS SERVICES Lyon Nord & Est œuvre depuis 2014 pour le maintien à domicile de vos proches.



Si vous avez des parents ou proches qui souhaitent pouvoir rester à leur domicile mais qui ont besoin d'aide pour cela, nous pouvons les aider en leur apportant des repas équilibrés et variés.



PLAISIR ET DIÉTÉTIQUE

Pour ceux dont la santé ou le handicap les empêche de cuisiner (même temporairement) ou pour ceux dont l’emploi du temps est trop chargé, la livraison de repas à domicile permet de profiter de menus équilibrés et variés.

Nous proposons un grand choix de plats savoureux élaborés à partir de produits traditionnels, sélectionnés et cuisinés par des professionnels reconnus. Chaque jour, nos clients composent eux-mêmes leurs repas grâce aux propositions de menus établies selon leurs goûts, leurs éventuelles contraintes alimentaires ou régime (sans sel, diabétique, hypocalorique…).

Cette prise en compte des régimes est sans supplément de prix.

Avec Les Menus Services, le repas devient un réel moment de plaisir !



COMMENT ÇA MARCHE ?

Il vous suffit de contacter l’équipe Les Menus Services Lyon Nord et Est par téléphone au 04.69.84.97.98 ou grâce au formulaire sur le site internet : http://www.les-menus-services.com/agences/agence-lyon-nord-et-est/



Lors du démarrage, nous évaluons avec nos clients leurs besoins.

Sans aucun engagement dans la durée, ce sont eux décident de la fréquence de livraison avec une mise en place rapide (24 à 48h), sans frais de dossier.



Nous sommes également à leur disposition pour les conseiller et les aider à trouver des solutions de financement.

De la prise de commande à la livraison à domicile, nous sommes à leur écoute et nous nous assurerons de leur satisfaction.



