Emmanuel PITTET

/

Agence conseil en communication audio, visuelle et interactive



/

Accompagner l’entreprise dans sa stratégie de développement



/

CLIENTS :

Adelec - AG Partners - AXA - Berni - Champagne Mumm - Cegid - Clair de Lorraine - Codifia - Conseil Régional Ile-de-France - Eparco - Feng Shui Travel - Galeries Lafayette - Gènes Diffusion - Groupama SA - Groupama Loire Bretagne - HandiAuto - Harmonie Mutuelle - INRS - Laboratoire Roche - La Marine Nationale - L'Oréal - Ministère de l'Intérieur - Moët Hennessy Diageo - OCDE - Palais de la découverte - Prevadies -



/

Production :

- spots publicitaires, billboard TV et Radio

- films d'entreprise, en communication interne et externe

- conception et développement d'applications interactives

- web : site, application, évènementiel





/

Agence PARIS

16 rue Kléber, 92130 Issy-les-Moulineaux



Agence GRAND-EST

14 rue Sébastien Leclerc, 54000 Nancy



Mes compétences :

Audiovisuel

Web

Publicité

Documentaire

Stratégie de communication

Communication