Emmanuel PLESSIS

Bonjour, dans la PAO depuis une dizaine d'années et en quête d'évolution professionnelle. Intéressé par tout ce qu'il y a de créatif (visuel, musical) et l'événementiel.

Je suis salarié dans une société de commerce et e.commerce depuis 2008, expérimenté en webdesign (refonte de sites internet, amélioration visuelle des pages), en réalisation de publicités et catalogues.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe

Microsoft Windows

Macintosh

Mac OS X

PC

osCommerce

Magento

Web design

PAO