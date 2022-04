Métreur spécialisé dans le Second Oeuvre depuis plus de 15 ans, en recherche active d'une nouvelle opportunité en région parisienne.



Mes compétences :

Etudes quantitatives et estimatives

Negociations de prix marchés publics et privés

Developpement et suivi commercial

Maitrise des domaines de la peinture Bâtiment / ra