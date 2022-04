Emmanuel PONCE

Après 21 ans dans le métier de la gestion documentaire , j'ai décidé en octobre 2017 de m'associer à l'activité de la société ARYA PERSPECTIVE, éditeur de logiciel de mobilité.



Les smartphones devenant des outils de mobilité à part entière pour communiquer et gérer des informations, le développement d'applications sur mesure pour les équipes nomades est un métier émergeant nécessitant une bonne compréhension des enjeux de nos clients et des collaborateurs sur le terrain.



Mon expérience et mon écoute à votre service pour développer votre applications mobile sur mesure et la "plugger" sur votre ERP.



Mes compétences :

Management print services

Document Print Services

Maintenance parc impression

Infogérance

GED

Maintenance

Informatique

Développeur de Business