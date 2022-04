Emmanuel POUDEROUX

Domaine électronique, informatique et mécanique générale



Responsable du service électronique analogique, numérique et puissance: 30 collaborateurs



Expertise dans le domaine des calculateurs et équipement sécuritaire: SIL 4, EIS A

Domaine: Nucléaire militaire, civil. Ferroviaire, Aéronautique



De la réponse à appel d'offre au soutien logistique integré, en passant par les phases de conception, analyse de sûreté de fonctionnement, validation , vérification, qualification.



Ancien poste de chef de projet

- Gestion de projet: Étude, Validation, Qualification, Industrialisation, Fabrication série et Support client / ligne de produit



- Gestion d'équipe technique



- Réponses aux appels d’offres et avenants



- Management des équipes, revues contractuelles avec le client



- Gestion des risques projets et industriels



- Planning projet chargé



- Reporting



- Plan de Production mensuel



- Gestion du budget sous une ERP



- Gestion de l’étude CCO (Conception à Coût Objectif)



Mes compétences :

Management

Ingénierie

Electronique

Gestion de projet

Aéronautique