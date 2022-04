Emmanuel PUIG

Passioné d'informatique (J'ai écrit ma première ligne de code à 8ans), cet univers est pour moi totalement naturel. Qu'il s'agisse des aspects techniques (de l'electronique au graphisme en passant par toutes les couches), sociaux (rapport à la technologie, reflexion sur les usages...), l'informatique constitue un outil extraordinaire qui permet le rêve.



Specialiste du monde de la vidéo, en particulier de la télévision et de ces usages, ma motivation est de transformer une vision en produit en jouant sur toutes les cordes:

- Technologique en étant capable de choix audacieux

- Humaine jouant systématiquement en équipe: mes plus grandes réussites sont collectives.

- Organisationnelle en réfléchissant sans cesse les relations et les méthodes de travail



Mes compétences :

IPTV

Embedded Software

Software Developper

Project management

Software architecture

Javascript

Réseau

Linux

Architecture

Télévision numérique

C++

PHP

Android