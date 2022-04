Emmanuel PXXXXX

« Spécialiste de la formation continue, ma fonction actuelle me conduit à accompagner de grands comptes dans la mise en œuvre programmes intra sur mesure qui répondent à leurs problématiques de formation, que ce soit sous forme de dispositifs courts, de parcours longs ou de vae (certifiants ou diplômants). Pour cette mission, je m'appuie sur l'expertise que j'ai développée dans le recrutement et la sélection d'intervenants, la conception de programmes de formations, la coordination d'équipe, le déploiement des dispositifs et enfin dans la gestion de l’après formation. Cela bien sur, dans le cadre de la réforme actuelle de la FPC.



Mon record : la mise en œuvre, au niveau national, de la formation de 1500 personnes à la vente d’une nouvelle offre de service et cela sur une période de 3 mois.



J’ai aussi développé des partenariats de parcours diplômants "dédiés" en direction des entreprises du commerce et de la distribution; et, accompagné des salariés et des entreprises dans leur projet de VAE autour des diplômes propres aux écoles de la CCIR Paris IDF.



Passionné par le web 2.0 et les médias sociaux, mon mémoire de Master 2 Fonction Formation – développement des compétences dans l’espace européen – passé à l’IAE la Sorbonne a porté sur « l’incidence des médias sociaux en matière de formation dans les grandes entreprises ».



