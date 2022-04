Emmanuel QUAINON

Associé et fondateur d'ECOLODIS, société de distribution de produits non alimentaires à impact écologique et énergétique.

Nous sommes avant tout des spécialistes du solaire en site isolé et nous avons ainsi sélectionné les marques de référence de ce marché : VICTRON, STECA, MASTERVOLT, SCHURFLO, MORNINGSTAR, LORENTZ dont nous sommes distributeurs de premier niveau.

Face à la pénurie de produits de qualité nous avons développé notre marque propre en éclairage leds LED4G et nous sommes devenus le distributeur exclusif de OYAMA et de SOLARTECHNOLOGY

Nous cherchons des distributeurs pour ces gammes exclusives après des tests réussis dans certaines GSB et chez des distributeurs ecolos qui s'ouvrent enfin au non alimentaire. equainon@ecolodis.com



Mes compétences :

Business

ECLAIRAGE

Écologie

Green business

morningstar

Photovoltaïque