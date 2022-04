Emmanuel QUENEZ

Depuis 10 ans je me passionne pour internet et les débouchés impressionnant qui en découlent



J’ai d’abord créé ma propre société avec un pôle internet et VPC qui fut ma première réussite en 1999.



En janvier 2001 j’ai intégré l’équipe produit de Surcouf.com où j’ai participé à la création du site, du référencement à la mise en place des produits.



Juin 2001 je suis nommé responsable produit du pôle numérique comprenant les organiseurs, les APN, tout le MP3 ainsi que la totalité des logiciels vendus par notre enseigne.

Je participais ainsi au lancement du site, à la création des premières newsletters et campagnes marketing diverses et nombreuses qui lancèrent notre site.



En juin 2002 ma mission se doubla d’une analyse des stocks, de leur déstockage ainsi que du sourcing produits dans le but d’offrir des coups produits sur notre site



Janvier 2003 prise en charge du Sourcing et de l’approvisionnement qui y est lié, un rôle qui enrichit mon expérience dans la négociation et les achats tout en laissant à d’autre la gestion des produits.



2005 mise en place d’une nouvelle cellule déstockage et renforcement de l’activité sourcing.



2007 Amélioration des stratégies CRM et recherche de solutions ERP



Je souhaite maintenant intégrer une nouvelle équipe dynamique dans laquelle je pourrais mettre à profit mon expérience et mes qualités surtout dans les domaines du marketing intégré, CRM et ERP en tête.



Mes compétences :

COMMERCE

E commerce

E marketing

E- Marketing

Éditorial

ERP

International

Internet

Marketing

Microsoft CRM

Sourcing

Sourcing international

Web