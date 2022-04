Emmanuel RAFFOUX

J'ai intégré La Mondiale en 2002, qui m'a donné la possibilité de suivre une formation poussée sur les regimes sociaux en France. Fort de ces connaissances, j'ai pu rencontré de nombreux professionnels sur mon secteur, (qu'ils soit libéraux, artisans, commercants, agriculteurs ou chefs d'entreprise) et leur faire bénéficier d'un bilan complet de leur protection sociale et apporter des solutions aux eventuelles lacunes qui en ressortaient.

Courant 2005, La Mondiale, pour pereniser mon action sur mon secteur et accroitre mes compétences m'a presenté devant un jury à l'ESCEM de TOURS pour obtenir "la certification" de mes connaissances, et ainsi me faire reconnaitre auprès de mes (futurs) partenaires (Avocats, experts comptables, notaires, groupement professionnel...)



Mes compétences :

Assurance Vie

Conseil

Assurance