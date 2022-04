Emmanuel RAFITOSOA

Ancien élève de l'ECE Paris, école d'ingénieur, j'ai co-fondé à la suite de mon stage de fin d'étude la société Locat'me qui est l'aboutissement d'un constat personnel : les galères de la recherche d'appartement ou de locataire sur un marché comme Paris.



En effet, le siteArray a pour vocation de simplifier la vie des propriétaires et des locataires. Notre start-up s’est mise en quête d’en finir avec les annonces périmées, les messageries saturées et les longues files d’attentes dans les cages d'escalier… Rechercher un locataire ou un logement sans effort est désormais possible.

L’originalité du concept se base sur un algorithme, le Loc’affinity, qui calcule le niveau d’affinité entre un locataire et un propriétaire. Il permet de mettre en relation uniquement les locataires et les bailleurs dont les attentes respectives sont compatibles, un peu comme sur un site de rencontre.



Le service est gratuit pour les locataires. Les propriétaires ne paient qu’une fois la mise en relation réalisée.



Mes compétences :

Assurances

SQL

Finance d'entreprise

Finance de marché

Système d'information

C

Java EE

UML

Conseil

Symfony2

Management

PHP 5

SEM

SEO

Gestion immobilière