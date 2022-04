Emmanuel RAMEL

Co-gérant de la Société RUBANTEX. Nous sommes spécialistes en rubans adhésifs. Leader dans le domaine

de l'évènementiel, nous sommes partenaires d'installateurs généraux et créateurs d'évènements. Notre savoir faire et notre service accréditent notre réputation. Depuis sa création en 1946, l'entreprise a su s'adapter,

évoluer et développer ses secteurs d'activités. Aujourd'hui, nous trouvons avec nos clients, des solutions pour répondre à leurs exigences dans des domaines industriels, tels que l'automobile, l'aéronautique, le froid

véhiculé ou encore le bâtiment. Nous proposons une gamme d'adhésifs, d'étiquettes et des produits pour

l'emballage avec un service de qualité. Notre motivation est la satisfaction de nos clients et le partenariat

durable. Contactez-nous.

04 72 05 65 50