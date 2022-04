Emmanuel RASTELLETTI

D'abord technicien R&D et assistance clientèle, j'ai évolué vers une fonction technico-commerciale. Après plus de 20 ans dans deux groupes de portée internationale, j'ai tenté ma chance dans une PME suisse pour seconder le patron mais son décès et la cession de la Société m'ont entraîné vers une période de chômage aggravée par la situation de crise actuelle. Mais je suis quelqu'un de très volontaire et bosseur. Après une tentative de reconversion en cuisine, j'ai retrouvé un poste en chimie, d'abord en tant que responsable contrôle qualité et maintenant en tant que responsable de projet en R&D process maintenance.

Mes principales spécialités: les matières premières de formulation pour les peintures, papier et plastique, et le nettoyage de précision. Mais je m'adapte très vite à tout nouveau domaine de spécialité. Je suis passionné d'informatique et de nouvelles technologies. Mes atouts pour un employeur: une très forte disponibilité, esprit de persuasion, à l'écoute du client, très pédagogue, diplomate, polyglotte,...

Mon poste idéal: un métier de formulation en laboratoire avec la possibilité d'utiliser mes facilités linguistiques.



Mes compétences :

TECHNICIEN LABORATOIRE

TECHNICO-COMMERCIAL

INTERNATIONAL

PRODUCT MANAGER