Daniel VIRET

Bonjour,



Après avoir occupé différents postes en management dans l’hôtellerie restauration, je suis devenu en 2012 responsable de secteur chez ORAPI HYGIENE.



La restauration et l'hygiène professionnelle sont des métiers techniques et d'excellence, où l’adaptation, la motivation, la capacité d’écoute, et la ténacité dont j’ai fait preuve, m’ont permis d’obtenir des résultats significatifs, sur un marché fortement concurrentiel, où les négociations sont complexes.



J’ai ainsi pu développer différents secteurs, tout en gagnant la confiance de mes clients.



Je suis dans les starting blocks pour relever de nouveaux challenges, et, intégrer une nouvelle entreprise, représente pour moi un réel enjeu d’avenir, dans lequel je pourrai m’exprimer pleinement.



À bientôt.



« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite. »



Henry Ford



Mes compétences :

Agroalimentaire

Commercial

Ecoute

Grands comptes

Hygiène

International

Management

Observation

Organisation

Rigueur

Vente