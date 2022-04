Dominique SOUFFLET

L’homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique.



Albert Einstein



Cette phrase résume bien l'importance que nous devons porter à la prévention et à la sécurité de l'ensemble des salariés. C'est pourquoi en mai 2010, j'ai décidé de créer la société QSE Nord après une expérience professionnelle d'environ 20 ans dans le domaine de la prévention des risques professionnels afin d'apporter mon soutien aux différentes structures pour améliorer leur performance et le bien être de leurs salariés.



Je vous invite donc à me contacter pour échanger sur vos problématiques et déterminer ensemble ce qui sera le plus adapté.

Mon objectif est de mettre en place des prestations en prévention et management efficaces qui répondent à vos besoins. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire avant toute proposition commerciale, de déterminer précisément les raisons de votre demande par le biais d'un pré-diagnostic. Suite à celui-ci je pourrai vous proposer la prestation la plus adaptée et la plus impliquante possible, car comme a dit Benjamin FRANKLIN " Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends."



Si vous souhaitez avoir un aperçu des différents prestations que je propose, voici le site de QSE Nord "Array ". Bien entendu je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



J'espère vous contacter prochainement parmi mes contacts et qui sait parmi mes clients.



Mes compétences :

Évaluation des risques

Audit

Conseil

Secourisme

SST

Formation

ISO 9001

Sureté