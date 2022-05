Je suis Philippe DJOULA, né le 18 04 63 à Moanda de Nationalité Gabonaise.Je suis Officier de facilitation,de Securité et de Sûreté Portuaire,Responsable du Département:sécurité et Police portuaire au port commercial d'Owendo.travail depuis 23 ans de boîte à l'Office des Ports et Rades du Gabon(OPRAG).Je suis également inscrit en D.U Management de la Qualité Hygiène Sécurité et Environnement à l'AFRAM pour une durée de 12 mois.Formateur en sûreté maritime et portuaire(OMI)



Mes compétences :

Formation management QHSE

Évaluation des risques professionnels

Audit qualité