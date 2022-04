Emmanuel RAVET

Fort d'une expérience de 12 ans, je suis chargé de projets en biologie cellulaire.



Après une thèse réalisée sur le thème des cellules souches hématopoïétiques humaines et le développement de vecteurs lentiviraux, j'ai été recruté en tant que chef de projet afin de réaliser une étude pré-clinique en Belgique sur l'utilisation des vecteurs lentiviraux dans un projet de thérapie génique du VIH.

A la suite de cela de retour en France j'ai effectué un Post-doctorat de deux ans sur la comparaison des MSC et des ASC comme soutien de l'hématopoïèse

Depuis quatre ans j'ai intégré la société Invivogen, spécialiste mondial des produits concernant l'étude de l'immunité innée et des TLR. Je suis en charge d'une équipe travaillant sur le développement de nouvelles lignées cellulaires et de nouveaux outils de transfert de gènes.



Mes compétences :

Recherche et Développement

Management de projet

Management d'équipe

Culture cellulaire

Expérimentation animale

Cytométrie en flux

Recherche

Biologie

TAL

Microsoft Windows

Microsoft Office

HIV/AIDS

vecteurs lentiviraux

Cellules souches humaines

Immunitée Innée

TLR