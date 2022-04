Emmanuel RAVUT

J'ai créé ce cabinet avec Richard Gaudet en 1991,et nous sommes un cabinet de droit des affaires à taille humaine, comprenant trois avocats, tous associés, à destination des PME, fournissant à ces entreprises tous les conseils juridiques, fiscaux, sociaux et judiciaires dont elles peuvent avoir besoin.



Je suis moi-même spécialisé en droit des sociétés et fiscalité des entreprises, et fusions-acquisitions au sein du cabinet.



Je suis marié depuis 1985 avec Isabelle, et nous avons 4 filles.



Mes compétences :

Avocat

Droit des affaires