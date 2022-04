Emmanuel RABUT

Manager commercial sur les départements du Rhône, de l'Ain, de la Saône et Loire et des 2 Savoies, je suis l'adjoint de la responsable régionale.



Animateur d'une équipe de conseillers patrimoniaux mandataires, je souhaite aujourd'hui renforcer celle-ci de plusieurs véritables professionnels du métier afin d'asseoir plus encore notre implantation sur des départements à très fort potentiel.



Un vécu important dans ce type de métier, des compétences solides en matière financière, fiscale et juridique, un relationnel opérationnel, une vraie indépendance de fonctionnement, un esprit d'entreprendre et un esprit d'équipe fort seront autant d'atouts pour réussir au sein de notre structure.



Mes compétences :

Management d'équipe

Juridique et fiscal

Immobilier

Finance

Gestion de patrimoine

BIG Expert