Emmanuel RAYMOND

J'occupe le poste d'Adjoint au Responsable Moyen Généraux de la filiale DARTY Ouest depuis 2004. Mes fonctions sont les suivantes :

- la prise en charge de la gestion quotidienne des sites et la réponse aux besoins du personnel en terme de petits travaux et aménagements.

- l'assistance à la maitrise d'ouvrage sur les travaux de développement immobilier.

- l'optimisation globale de la gestion des sites.

- la préparation et le suivi des déménagements.

- le management des relations avec les fournisseurs (suivi des contrats, organisation des appels d'offres.

- le pilotage de l'ensemble des sous-traitants extérieurs.

- la sécurité des occupants des locaux (gestion du matériel de sûreté du site : incendie, anti-intrusion,

vidéo surveillance…)