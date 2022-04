Emmanuel RAYMOND

Encharge de la vente de conseil en Business Analytics sur les pays Nordiques, je mets à profit une quinzaine d'années d'expérience métier et de direction de projet.



Spécialiste de la chaîne logistique, des ventes et de la gestion de comptes, du planning, de la finance et du décisionnel. Longue expérience des progiciels de gestion intégré (SAP) mais aussi des datawarehouse d'entreprise et du décisionnel. Certification PMP (Project Management Professional) en gestion de projets.



Profil en anglais: https://www.linkedin.com/in/emmanuelraymond



Mes compétences :

