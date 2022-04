Emmanuel RAYNAUD

Êtes vous sur de continuer à vous enrichir?

Des modifications importantes sont en cours

Êtes-vous au courant ? Préférez-vous agir ou subir ?



Mon métier est de vous cré un enrichissement avec un unique interlocuteur pour être plus réactif



Je vous invite à vous posez les bonnes questions sur un plan :



Civil :

la protection du conjoint et des enfants (est elle adapté à vos besoins ?)

faut il faire transmettre son patrimoine de son vivant? pourquoi? comment?





Social :

ma prévoyance est elle adaptée à ma profession ? (exclusions

faut il faire confiance qu'au régime général:CARPINKO RSI ...)

ma retraite c'est quand ?

J'aurais combien?

Comment la préparée efficacement ?(le madelin retraite c'est bien mais il y a mieux)

Je préfère avoir un capital ou une rente?(l'année de mon départ il me faut payer les charges sociales de A-1 voir de A-2)



Fiscal :

Comment j'évite de payer l' impôt sur le revenu, la CSG, ISF et les droits de successions



Financier :

Quelle rémunération voulez vous : - de 0%,1%, 3%, 5% ou plus

Faut il renégocier mes crédits?



Consacrons nous 20 minutes pour en parler objectivement.



Je vous propose de nous rencontrer, pour analyser votre situation personnelle et professionnelle. Je vous poserez à ce moment là quelques questions, sous couvert du secret professionnel, dont les réponses détermineront l'opportunité de se revoir ou pas.



N’hésitez pas à me donner vos disponibilités au 06.27.03.84.24



Mes compétences :

Produits financiers

Conseil aux entreprises

Fiscalité patrimoniale

Protection des biens et des personnes