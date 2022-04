Emmanuel RAZAVI

J'assure la direction de l'agence d'informations et de grands reportages BEW.

Notre ligne éditoriale est dédiée à la géopolitique de la Méditerranée et l'Orient. Nous produisons des grands reportages magazines pour des chaines de télévision telles Arte (Arte reportage) , France 2 (Envoyé Spécial, 13.15), France 24 (Reporters, Focus), M6, France 3, et des sites tels Spicee, Wall Street Journal...



J’ai également participé à la direction éditoriale d'agences de presse TV et de chaines de télévision pour lesquelles j'ai créé des émissions de décryptage géopolitique, de défense et d'Histoire.

Spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient, j’ai sillonné cette zone pour le compte d' Arte Reportage, Zone Interdite, Enquête Exclusive(M6), Planète, Le Figaro Magazine, Paris Match, Valeurs Actuelles, VSD, Spectacle du Monde, Politique Internationale.



Nommé au Prix des correspondants de guerre 2004 (reportage sur les forces spéciales en Afghanistan publié par Paris Match), je suis auteur de livres et documentaires qui ont pour thème le Moyen-Orient.

J’ai vécu en Afghanistan, au Qatar et en Espagne.



J'ai supervisé la collection de livres géopolitiques "Regards d'Orient".



J’ai été membre du conseil d’administration de Reporters sans Frontières et membre du bureau de l’association des journalistes de défense (AJD) jusqu’en 2012, et j'interviens en tant que conférencier auprès de différentes institutions, sur des thématiques liées à la géopolitique du Moyen-Orient.



Je suis diplômé de l'IEP de Toulouse (Master II de Géopolitique et Relations Internationales).



Livres publiés :

Matin Afghan (éditions du Menhir 2017) - Qatar, Vérités interdites (Editions de l'Artilleurs, 2017) , Lemon Mint Un Printemps Arabe (Dhow Editions, 2014), Les exilés, une chronique iranienne (éditions Mon Petit Editeur, 2010) – Manhattan, Kaboul, Beyrouth ... Dijon au cœur de la guerre (éd. de Bourgogne 2009) Moi Alain, Candidat au Jihad (avec J.M Escarnot, éditions JCG 2005)

http://bewtelevision.com



Mes compétences :

Géopolitique du Moyen Orient

Management éditorial - Audiovisuel - télévision

Relations Internationales

Audiovisuel

Formation

Journalisme

Conférences sur le thème du Moyen-Orient