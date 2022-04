Emmanuel REBEYROL

Fort d’une expérience de 40 ans dans la réduction du bruit appliquée aux secteurs des transports et de l’industrie, Marmonier a créé un département de Recherches et Innovations pour proposer des solutions acoustiques pour les espaces de vie.

Explorant et exploitant l’univers des connaissances, Marmonier développe de nouveaux et très prometteurs travaux de recherche et de fabrication de solutions acoustiques.

Son approche scientifique et pragmatique est guidée par l’atteinte d’un objectif précis, davantage de bien-être et moins de pénibilité.

Afin de sauvegarder la dimension humaine des espaces de vie, Marmonier a mis au point une méthodologie d’identification et de compréhension de la perception du bruit créant une nouvelle génération de solutions acoustiques.

Continuum offre un large choix de claustras, solutions murales ou cloisonnettes excellent dans tous les espaces clos où il est nécessaire d’effectuer une correction d’ambiance acoustique, non seulement sur les niveaux, mais aussi sur l’équilibre spectral et la perception sonore. Continuum améliore l’intelligibilité et la clarté de la parole et apporte équilibre et confort aux espaces de vie.