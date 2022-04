Emmanuel RENARD

RESPONSABLE DE PRODUCTION - CAFÉS RECK-STRASBOURG



Entreprise plus que centenaire, Cafés Reck est composée d'une équipe jeune et dynamique, qui a pour ambition de proposer des cafés haut de gamme, spéciaux et rares. Proche des planteurs, nous proposons également des cafés exclusifs, cultivés uniquement pour nous. Notre clientèle est composée de restaurateurs, cafetiers, grands chefs étoilés.

Installé au port du Rhin depuis mi- 2013, j'ai accompagné la construction du site puis assuré la mise en route de la production et sa montée en puissance. Parti de zéro, tous les aspects de la gestion ont été mis en place : production-planification, maintenance, hygiène qualité, sécurité, laboratoire.

Le site à trouvé sa vitesse de croisière et navigue vers un doublement de la capacité de production.





Mes compétences :

Management d'équipe

Planifier Organiser son activité

Flux tendu

HACCP

IFS

Production

Planification

Industrialisation

Gestion de projet

Approvisionnement

Cariste