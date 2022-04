* Ingénieur de recherche à l'IFSTTAR.

* Développeur Java, Perl, Php sur des environnements MySql et Postgres.

* Ingénieur réseau, analyse du trafic et reporting. (Principalement Cisco, HP, H3C, Foundry)

* Thèse en administration de réseau

* Formation S.I.G (http://windvane.univ-nc.nc ) pour la mise en valeur de l’informatique scientifique.

* DBA Oracle



Publication

• System and Network Management Itineraries for Mobile Agents (E. Reuter, F. Baude). Barcelone 2002

• A mobile-agent and SNMP based management platform built with the java ProActive library (E. Reuter, F. Baude). Dallas 2002

• SAR-SSI , Loctudy, Octobre 2008: De l'authentification à la mise en quarantaine, Emmanuel Reuter, Nicolas Bonicco

• Enhancing Enterprise Network Management using SMART. Saravanan Palanisamy, Emmanuel Reuter, Sekhar Verma INDICON 2008, 11-13 December, 2008

• JRES 2009, 4-8 Décembre, Mise en quarantaine dynamique : une question de métrologie ? : Emmanuel Reuter et Nicolas Bonicco

• CSIESR 2010 : Présentation d'une expérience de cartographie technique. Emmanuel Reuter

• ARAMIS 2011 : Un outil de géo-référencement pour la supervision du SI. Plénière Juin 2011 (E.Reuter)

• Submitted to JRES 2011 - GeoNetTools : un outil de géo-référencement pour la supervision du SI. (E.Reuter, N.Bonicco)

• Submitted to Ubimob2012 : GeoNetTools : du commutateur à l’analyse du comportement du réseau (E.Reuter, N. Bonicco)

• Sublitted to ResCom2012 : Une architecture distribuée pour assurer le contrôle d'accès d'une flotte nomade (E.Reuter, N.Bonicco)

• Submitted to JRES 2013 - Contrôle d’accès au réseau et nomadisme (E.Reuter, N.Bonicco)

• Submitted to FROG 2013 : Analyse du comportement d'un réseau informatique réparti via le rejeux de données (E.Reuter, N. Bonicco)

• Submitted SAGEO 2014 : GeoNetTools : un outil temps réel pour la supervision du SI. (E.Reuter, P. Pujol)





Mes compétences :

Base de données

Cisco

Management

SIG

Développement informatique

Informatique

Réseau