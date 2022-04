Je n'utilise plus Viadeo - Retrouvez moi sur Liinkedin -> linkedin.com/in/emmanuelreynaert





Bonjour,



tout d'abord quelques infos sur le groupe Viveris : nous sommes une ESN française de 770 personnes (55M€ en 2015), présente partout en France et qui propose son expertise dans 2 domaines :



- l'ingénierie des SI : mise à disposition de compétences principalement autour des technologies mobiles, .Net et java. Viveris intervient également comme intégrateur de solutions SAP et ECM.



- les objets connectés : Viveris est opérateur global d'IoT : conception électronique, réalisation logicielle et conseil.



L’agence Nord, située à Lille, recrute régulièrement des profils d'Ingénieur Etudes et Développement (.Net, mobilité, java) et de Chef de Projets (60% de nos consultants).



A Lille, nous aimons les passionné(e)s de la qualité de service client, les ambitieux sans dents longues, les spécialistes du développement et de la convivialité, bref les pros qui sont naturellement pros ;-)



La principale mission de l'équipe Nord est de garantir la qualité du delivery auprès de nos clients et d'accompagner les consultants lillois dans leur mission.



Chez Viveris, vous bénéficiez d'un suivi régulier de votre mission, de formations adaptées, d'un accompagnement personnalisé dans votre trajectoire professionnelle et d'une ambiance d'agence "maison".



Envie de rejoindre un groupe qui tient simplement compte de vos aspirations ? Contactez les collaborateurs LinkedIn sur Lille ou envoyez moi votre CV à emmanuel.reynaert@viveris.fr



A bientôt.



Emmanuel



