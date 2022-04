Emmanuel RIAUD

Technicien en électrotechnique depuis 2004, propose ses services dans le dommaine électrotechnique / électricité.



- Industriel / Tertiaire:

Prestations d'assistance technique en bureau d'études électrotechnique.

Etudes de conceptions, réalisation et saisie de plans, note de calcul, synoptique de distribution

HT/BT, carnet de câble....



- Tertiaire / Résidentiel:

Réalisation d'installations électriques dans le neufs ou l'anciens (Maison, appartement, bâtiment, bureaux, magasins, bars, restaurant.....)



Soyez assuré que Easylecpro mettra tout en oeuvre pour la bonne réalisation de ces prestations et l'entière satisfaction de ses clients.



Mes compétences :

Conception d'installation via des logiciels DAO et

Réalisation de chantier pour le particulier et le

Assistance technique sur projet Gaz via les sociét