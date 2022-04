Emmanuel RICHARD

Je suis l'actuel digireant de la société SERDI



SERDI est une société française spécialisée dans domaines suivants :

-conception et fabrication de tous types de bobinages (transformateurs, inductances,....)

-moulage de composants, modules et cartes éléctroniques

-fabrication et intégration de cartes électroniques



plus d'information à :



Mes compétences :

Développement commercial

Business development

Management commercial

Marketing

Electronique

Management

Communication

Vente