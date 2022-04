Après plus de 10 ans d'expérience dans le monde de l'optimisation et du yield management, Emmanuel Richard met directement ses compétences aux services des entreprises.

Expert en yield management, il effectue des missions de conseil sur la mise en place et l'utilisation de systèmes de yield management. Il apporte aussi ses compétences de gestionnaire de projets et intervient alors dans le cadre d'Assistance à Maitrîse d'Ouvrage.



Mes compétences :

Conception fonctionnelle