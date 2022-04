Emmanuel RIESI

Entrepreneur d'assurances :



Après plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie et les services à des postes de Direction commerciale et de Business Développement, j'ai décidé de vivre la grande aventure et de gérer ma propre entreprise en reprenant un cabinet d'assurances MMA sur Aix en Provence et Velaux .

Installé sur deux sites, notre cabinet intervient depuis plus de 15 ans pour soutenir le développement économique dans la région. Nous accompagnons l'activité de nos clients en leur proposant des solutions d'assurances évolutives et globales. Fort d'une équipe d’experts, nous intervenons sur l'ensemble des domaines de l'assurance





Mes compétences :

Marketing online

Management

Digital marketing

General manager

Sales & Marketing

Marketing opérationnel