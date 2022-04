Emmanuel RIMBAULT

Après ma formation à l'ISFAC de Poitiers et l'obtention d'un titre de développeur logiciel web(titre professionnel de niveau III), je suis à la recherche d'une entreprise qui me permettra de mettre mes connaissances à son service.

Je développe actuellement des sites pour des associations et souhaite poursuivre et develloper mes compétences au sein d'une équipe dynamique.

Je suis domicilié dans le sud Deux Sèvres, et me déplace dans un rayon de 100km autour de mon domicile.

Vous pouvez me contacter au 06 88 02 21 57

Merci



Mes compétences :

Drh Hbc Val de Boutonne Club de hand ball N1F

Autocad

Php

Gestion Site Internet

Gestion de Personnel

Word

Excel

PowerPoint

Batigest

Gestion D'appel D'offres

Gestion de Parc informatique