Emmanuel RIQUELME

Fort d'une experience de bientôt vingt dans le monde de la bureautique,de technicien de maintenance copieur à cadre technique,j'ai pu au fil du temps, et aux côtés de mes clients,ecouter, comprendre et appréhender les problématiques du traitement d'un document dans une entreprise,de sa création à sa fabrication,de sa multiplication à sa circulation dans les bureaux,de son archivage(quand il ne s'est pas égaré) il reste à résoudre la plus grosse problématique qui est de retouver trés rapidement ce document 1 mois,3 mois ou 2 ans aprés.

Du tournevis à la solution bureautique il n'y avait qu'un pas à franchir pour moi, et aujourd'hui je suis trés fier et sastifait de pouvoir apporter une solution à mes clients.



Mes compétences :

Bureautique

GED

Sauvegarde

Sauvegarde externalisée