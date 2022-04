Bonjour et merci de prendre un peu de temps pour découvrir mon profil,



Intervenant depuis 20 ans dans l'Industrie, j'ai fondé en 2008, le bureau d'étude et d'ingénierie EWAM spécialisé dans la valorisation des déchets des entreprises, en Développement Durable et Economie Circulaire.



Fort de cette expérience auprès de grands acteurs industriels (ARKEMA, SOLVAY, TOTAL, TORAY, HEXCEL, ARCELOR MITTAL,...), nous accompagnons également les PMI et les Acteurs Publics (Collectivités, Syndicats Mixtes) dans les démarches d'Ecologie Industrielle et Territoriale et d'Economie Circulaire:



- Stratégie et cadrage opérationnel,

- Animation et formation des opérateurs,

- Mobilisation des parties-prenantes

- Mise en oeuvre des projets



EWAM propose un approche réellement innovante de la gestion des déchets en se focalisant sur la matière qui constitue les déchets pour identifier et mettre en oeuvre les utilisations possibles de ces matériaux et ainsi "Réinventer le cycle de la matière".



Bien que nos différentes prestations puissent être prises de manière isolée, elles constituent également un programme cohérent permettant d'associer compétitivité et performance environnement.



- Diagnostic déchet: identification les matières valorisables et sources d'amélioration de la gestion des déchets des sites industriels,

-Etude de faisabilité: cartographie exhaustive des applications et des utilisateurs de vos matières,

- Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

- Expertise réglementaire, accompagnement certifications ISO

- Etude de marché et prospection de clients, jusqu'à la contractualisation et la logistique/conditionnement.



Si vous avez des questions ou souhaitez être accompagné dans vos actions et projets alors n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter au +33 (0)9 72 40 44 76 ou de découvrir le site internetArray.



A très bientôt



Emmanuel RIQUELME

+33 (0)9 72 40 44 76

e.riquelme@ewam.fr



Mes compétences :

Chimie

Métallurgie

Pharmacie

Recyclage

Valorisation

Conseil