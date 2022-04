Emmanuel ROBIN

Mon expérience professionnelles de 26 ans dans le contrôle technique de construction m’a amené à parcourir une grande partie des facettes de ce métier : culture technique étendue, veille réglementaire, examen des dossiers de conception, réunions d’échanges techniques avec concepteurs et réalisateurs, suivi des chantiers amenant une bonne compréhension de l’enchaînement des tâches et des chemins critiques, et ensuite en tant que directeur d’agence : démarches commerciales, réponses aux appels d’offres, management, responsabilité des résultats de l’agence.

Je souhaite aujourd’hui valoriser cette expérience, soit dans le même domaine d’activités, soit vers de nouveaux horizons.

Une bonne connaissance des acteurs de la construction des départements Ardèche Drôme et Vaucluse m’oriente vers ces départements.