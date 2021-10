Emmanuel ROBLIN

Conception de pièces plastiques injectées ou rotomoulées, de pièces métalliques du concept à l’industrialisation.

Modélisation, maillage par éléments finis et calcul de structure.

Conception des outillages de transformation de matière plastique et composite.



J'utilise les logiciels suivant:

• pour la conception en 3D,surfacique, mise en plan:

NX d’UGS SIEMENS

SOLIDWORKS de Dassault Système

IDEAS et C3p NXi 8 d’UGS SIEMENS (ex SDRC)

CATIA V4 et V5 de Dassault Système

AUTOCAD



• pour le maillage et les calculs de structure:

IDEAS et C3p NXi 8 d’UGS SIEMENS (ex SDRC)



• pour la documentation commerciale et technique:

les logiciels de bureautique (word, excel, powerpoint), Corel Draw



Mes compétences :

CAO

Plasturgie

Rotomoulage