Samuel ROBLIN

Responsable d'équipe/Chef de projet, j'ai pratiqué dans les domaines suivants : UNIX, gros systèmes IBM, AS400 - DL1, DB2,SQLwindow, Oracle 7-8i-9i, DBF - Méthode merise, 2TUPs, sdm's, Scrum - languages cobol, C, PLSQL, ... - Client-serveur : Powerbuilder, VB, SQLWINDOWS, FOXPRO, ... - JAVA, J2EE, ULC, SPRING, Jasper, Maven, ....



Je suis passionné par la pratique des sports tels que la plongée (E2), la natation, le tennis (30) et la course à pied.



Je suis passionné de sciences physique.



J'aime la musique. Je joue de la batterie et du synthétiseur.