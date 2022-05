Stéphane VINCENT

Après avoir travaillé dans plusieurs domaines, j'ai découvert le process du rotomoulage qui permet beaucoup de liberté et qui potentiellement a beaucoup d'évolution technique à venir (le rotomoulage ce n'est pas que des cuves en polyéthylène !). J'ai aussi pu évoluer professionnellement au sein d'un PME en élargissant mes compétence.



De formation principale de Technicien Bureau d'Etudes mécanique j'ai une formation secondaire à la plasturgie.



Parcours professionnel :

- concevoir, développer, des pièces et des ensembles dans divers secteurs d'activités (ameublement, cosmétique, automobile, aéronautique, design, ...)

- comprendre le besoin de ses clients et savoir vendre la ou les solutions techniques adaptées.



Mes compétences :

Catia V5

Benchmarking/veille technique

Technique

3D

Industrie

Gestion de projets

Conception de produit

TopSolid V7

Rotomoulage

Analyse fonctionnelle