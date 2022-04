Emmanuel ROCQUET

Au cours de mon cursus scolaire j'ai été amené à faire deux stages en entreprises :

-le premier de 4 semaines portait sur l'étude de pâtes pigmentaires et leurs compatibilités en phase aqueuse et en phase organique.

-le second de 8 semaines était séparé en 2 études, l'une sur la substitution d'un siccatif par un autre, et l'autre sur la substitution d'une argile organophile pas un épaississant liquide.

Après validation d'un des essais, j'ai réalisé le suivi de leurs caractéristiques dans le temps(jaunissement du film, opacité, brillance...)